Презентация для компании

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок190 просмотров

Требуется разработка дизайна презентации для компании.

20 слайдов, есть бренд бук, есть текст презентации.

Необходимо вместо кучи текста переработать текст с инфографикой и сделать наглядные картинки, чтобы было без текста понятно что и как. С каждым слайдом надо работать по отдельности.

Ищу дизайнера.

11 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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