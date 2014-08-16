Задача - сделать детскую книжку для раскрашивания. 52 рисунка черно-белых, животные, рисовать с цветных персонажей, чтобы было похоже. С простым фоном их обитания: небо, деревья и пр., что тоже можно было бы раскрашивать. Пример ...
Презентация для компании
Требуется разработка дизайна презентации для компании.
20 слайдов, есть бренд бук, есть текст презентации.
Необходимо вместо кучи текста переработать текст с инфографикой и сделать наглядные картинки, чтобы было без текста понятно что и как. С каждым слайдом надо работать по отдельности.
Ищу дизайнера.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
добрый день! требуется из больших картинок, сделать картинки для сайта, чтобы быстро загружались и залить на 2 сайта их http://www.playingkart.ru/ http://ozwe.ru/Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужно создать иллюстрации, анимацию для игры типа Framed. Сеттинг - космос, звездные войны, звездный путь и т.п. В стиле старых комиксов и фильмов 70-90 г Небольшое кол-во цветов, ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Следует нарисовать несколько вымышленных персонажей. 1. Триумфатор - отец спортивного Олимпа - покровитель выдающихся спортсменов. 2. "Медалик" - состоит из 3 медалей бронза,серебро, золото. участвует во всех соревнованиях - чествует победителей. ...Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
Необходимо до вечера перерисовать рисунок в векторе. Необходим только один из трех центральных элементов. Они одинаковые. Ленты перерисовывать не надо.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Вот каких человечков надо нарисовать https://farm4.staticflickr.com/3889/14925637235_ed9236d71f_b.jpg Они будут в дальнейшем использоваться в презентации Стиль человечков должен быть примерно таким, как на этом сайте http://jnetclass.com/ Пишите, цены и срокиИллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Идея - создание ежедневника для девушек требования - нарисовать(придумат) обложку создать страницы ежедневника,с наполнением и небольшими рисунками) остально оговаривается в личном сообщении!Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Требуется создание картинок хорошего качества для отпечатывания на флешках (смотрите в приложении пример). Формат jpeg. Размер как у кредитной карты в готовом варианте. Прошу сообщать цену и сроки выполнения такой работы. Все данные и логотип ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт11 лет назад