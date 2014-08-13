Нарисовать 10 человечков

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Закрыт32 заявки350 просмотров

Вот каких человечков надо нарисовать https://farm4.staticflickr.com/3889/14925637235_ed9236d71f_b.jpg

Они будут в дальнейшем использоваться в презентации

Стиль человечков должен быть примерно таким, как на этом сайте http://jnetclass.com/

Пишите, цены и сроки

11 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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