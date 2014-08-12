Создание индивидуального ежедневника для печати

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок163 просмотра

Идея - создание ежедневника для девушек

требования - нарисовать(придумат) обложку

создать страницы ежедневника,с наполнением и небольшими рисунками)

остально оговаривается в личном сообщении!

11 лет назад
gatte
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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