Вымышленный персонаж

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт22 заявки346 просмотров

Следует нарисовать несколько вымышленных персонажей.

1. Триумфатор - отец спортивного Олимпа - покровитель выдающихся спортсменов.

2. "Медалик" - состоит из 3 медалей бронза,серебро, золото. участвует во всех соревнованиях - чествует победителей.

3. "Спортиада" - дочь триумфа покровительница девушек спортсменок.

4. "Спортид" - помощник спортсменов мужчин.

Сумма примерная, все обговариваем лично

11 лет назад
maxi_min1
Максим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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