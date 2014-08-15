Следует нарисовать несколько вымышленных персонажей. 1. Триумфатор - отец спортивного Олимпа - покровитель выдающихся спортсменов. 2. "Медалик" - состоит из 3 медалей бронза,серебро, золото. участвует во всех соревнованиях - чествует победителей. ...
Графика в стиле комиксов для игры
Добрый день!
Нужно создать иллюстрации, анимацию для игры типа Framed.
Сеттинг - космос, звездные войны, звездный путь и т.п. В стиле старых комиксов и фильмов 70-90 г
Небольшое кол-во цветов, но не пиксель-графика.
Стиль и цветовое решение как здесь
http://www.startrekcomics.info/images/goldkey/uk/startrek70.jpg
По сценам будет много повторяющихся эл-ов и анимаций (фоны, герой, да сами сцены). анимацию делать плавной не обязательно, достаточно сделать как в комиксам или японских мультфильмах - кадрами
для старта нужно 5 сцен, потом еще минимум 15. ну и меню, сплеш, иконка, геймовер и магазин
Коллеги, хочу сразу услышать цену. Оцените пож-та скажем вот такая сцена в ретина-размере
http://framed-game.com/img/screens/framed1.png
с минимумом анимации. подробности по анимации есть здесь
http://www.youtube.com/watch?v=jDyC2Ht6pnU
Спасибо
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