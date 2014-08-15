Графика в стиле комиксов для игры

Добрый день!

Нужно создать иллюстрации, анимацию для игры типа Framed.

Сеттинг - космос, звездные войны, звездный путь и т.п. В стиле старых комиксов и фильмов 70-90 г

Небольшое кол-во цветов, но не пиксель-графика.

Стиль и цветовое решение как здесь

http://www.startrekcomics.info/images/goldkey/uk/startrek70.jpg

По сценам будет много повторяющихся эл-ов и анимаций (фоны, герой, да сами сцены). анимацию делать плавной не обязательно, достаточно сделать как в комиксам или японских мультфильмах - кадрами

для старта нужно 5 сцен, потом еще минимум 15. ну и меню, сплеш, иконка, геймовер и магазин

Коллеги, хочу сразу услышать цену. Оцените пож-та скажем вот такая сцена в ретина-размере

http://framed-game.com/img/screens/framed1.png

с минимумом анимации. подробности по анимации есть здесь

http://www.youtube.com/watch?v=jDyC2Ht6pnU

Спасибо