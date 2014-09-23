Сделать детскую книжку-расскраску

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен36 заявок393 просмотра

Задача - сделать детскую книжку для раскрашивания. 52 рисунка черно-белых, животные, рисовать с цветных персонажей, чтобы было похоже. С простым фоном их обитания: небо, деревья и пр., что тоже можно было бы раскрашивать.

Пример того, что надо получить на выходе: http://clip2net.com/s/iKLnN1

Возможна работа этапами, сначала 10. потом далее.

От вас образцы с работами и предложение по цене из расчета за 1 рисунок и за весь объем.

11 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Black_Sunrise
Юлия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
57 отзывов
11 лет назад
$165
15 дней
Положительные эмоции от сотрудничества. работа выполнена, у Юли явный талант, при этом учитывает замечания, оперативно исправляет, обложку сделала просто великолепную.
Была очень рада сотрудничать с Алексеем, он ставит конкретные задачи, своевременно оплачивает работу и приятен в общении. Рекомендую как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

Black_Sunrise
Юлия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
57 отзывов
11 лет назад

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