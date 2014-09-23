Сделать детскую книжку-расскраску

Задача - сделать детскую книжку для раскрашивания. 52 рисунка черно-белых, животные, рисовать с цветных персонажей, чтобы было похоже. С простым фоном их обитания: небо, деревья и пр., что тоже можно было бы раскрашивать.

Пример того, что надо получить на выходе: http://clip2net.com/s/iKLnN1

Возможна работа этапами, сначала 10. потом далее.

От вас образцы с работами и предложение по цене из расчета за 1 рисунок и за весь объем.