добрый день! требуется из больших картинок, сделать картинки для сайта, чтобы быстро загружались и залить на 2 сайта их http://www.playingkart.ru/ http://ozwe.ru/
Сделать детскую книжку-расскраску
Задача - сделать детскую книжку для раскрашивания. 52 рисунка черно-белых, животные, рисовать с цветных персонажей, чтобы было похоже. С простым фоном их обитания: небо, деревья и пр., что тоже можно было бы раскрашивать.
Пример того, что надо получить на выходе: http://clip2net.com/s/iKLnN1
Возможна работа этапами, сначала 10. потом далее.
От вас образцы с работами и предложение по цене из расчета за 1 рисунок и за весь объем.
Выбранный исполнитель
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