Необходим образ треугольника, можно готовое изображение. Оттенки рисунка должны быть чёрно-зелёными. треугольник чёрный с зелёным контуром, посреди око. Вокруг чёрный дым. Примеры от которых можно оттолкнуться в ...
Дизайн шаблона почтовой рассылки.
Для базы отдыха. Верстка в html не обязательна, не более чем желательна.
Письмо должно быть первым шагом к приключению - дизайн должен передавать атмосферу приключения, полусказочного места на лоне природы, легкое фентези. Цветовая гамма и приблизительная стилистика в прикрепленном файле. Структура в прикрепленном файле.
На основе существующих фотографий и отрисовка пейзажей и строений по имеющимся фотоматериалам. +фантазия +креатиффф)
Два больших рисунка - Заголовок и Низ.
Три рисунка в пропорции 1:1 для включения в основной текст письма.
Три крупные горизонтальные кнопки Вконтакте, Фейсбук, ГООГЛЕ+ в общем дизайне шаблона
Шаблоны текстов: Посмотреть письмо в браузере, Отписаться
Ширина 1200 px.
Логотип базы выбранному исполнителю. Заявки скрыты.
В заявке: ссылка на портфолио аналогичных работ, цена срок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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