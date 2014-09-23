Дизайн шаблона почтовой рассылки.

Для базы отдыха. Верстка в html не обязательна, не более чем желательна.

Письмо должно быть первым шагом к приключению - дизайн должен передавать атмосферу приключения, полусказочного места на лоне природы, легкое фентези. Цветовая гамма и приблизительная стилистика в прикрепленном файле. Структура в прикрепленном файле.

На основе существующих фотографий и отрисовка пейзажей и строений по имеющимся фотоматериалам. +фантазия +креатиффф)

Два больших рисунка - Заголовок и Низ.

Три рисунка в пропорции 1:1 для включения в основной текст письма.

Три крупные горизонтальные кнопки Вконтакте, Фейсбук, ГООГЛЕ+ в общем дизайне шаблона

Шаблоны текстов: Посмотреть письмо в браузере, Отписаться

Ширина 1200 px.

Логотип базы выбранному исполнителю. Заявки скрыты.

В заявке: ссылка на портфолио аналогичных работ, цена срок.