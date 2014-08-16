Нарисовать треугольник

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Закрыт7 заявок213 просмотров

Необходим образ треугольника, можно готовое изображение.

Оттенки рисунка должны быть чёрно-зелёными.

треугольник чёрный с зелёным контуром, посреди око. Вокруг чёрный дым.

Примеры от которых можно оттолкнуться в приложении к проекту.

Готовые изображения так-же подойдут. Если будет подходящее.

11 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
36 минут назад

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