Требуется разработка дизайна презентации для компании. 20 слайдов, есть бренд бук, есть текст презентации. Необходимо вместо кучи текста переработать текст с инфографикой и сделать наглядные картинки, чтобы было без ...
Нарисовать треугольник
Необходим образ треугольника, можно готовое изображение.
Оттенки рисунка должны быть чёрно-зелёными.
треугольник чёрный с зелёным контуром, посреди око. Вокруг чёрный дым.
Примеры от которых можно оттолкнуться в приложении к проекту.
Готовые изображения так-же подойдут. Если будет подходящее.
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