Убрать "картонность" с изображения

Необходимо убрать характерную "картонность" с изображения. Интересует именно область треугольника.

Планируем использовать изображение в видео. Там чётко проявляется на каком материале оно изображено. Нужно убрать этот эффект, чтобы было видно само изображение, а не тот материал на который они нанесены. Необходимо сделать более гламурным и сглаженным. И убрать "маслянность" изображения.