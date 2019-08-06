Выполняю 3Д модели и чертежи в програмах Автокад и Автодеск инвентор
Работаю в програмах Автокад и Инвентор. Выполняю 3Д модели и их визуализации, чертежи и схемы любой сложности. В общем специализируюсь на теплотехническом оборудовании: котлам, горелкам, экономайзерам и прочим котельным и сушильным оборудованием. Также могу выполнять здания, сооружения и несущие конструкции. Вот мои работы на сайте "Чертежи в масштабе.ру" https://vmasshtabe.ru/author/rfujh
Портфолио
- Чертеж котла парового Е-1-0,96725 просмотров
- Монтажный чертеж циклона ЦН-15-100-2УП506 просмотров
- Чертеж каркаса навеса к сооружению котельного зала318 просмотров
- Чертеж котла парового ДЕ-4-14404 просмотра
Чертежи и Схемы
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