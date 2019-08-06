Выполняю 3Д модели и чертежи в програмах Автокад и Автодеск инвентор

Работаю в програмах Автокад и Инвентор. Выполняю 3Д модели и их визуализации, чертежи и схемы любой сложности. В общем специализируюсь на теплотехническом оборудовании: котлам, горелкам, экономайзерам и прочим котельным и сушильным оборудованием. Также могу выполнять здания, сооружения и несущие конструкции. Вот мои работы на сайте "Чертежи в масштабе.ру" https://vmasshtabe.ru/author/rfujh