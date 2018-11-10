Инженер: "Управление и информатика в технических системах"
Опытный пользователь ПК.
Работаю в программах: MS Office,КОМПАС; SolidWorks, Altium Designer, MatLab(Simulink); MathCad; Pascal; LabView и др.
Личные качества: Инициативность, ответственность, высокая обучаемость, уравновешенность, бесконфликтность, самостоятельность,техническое мышление. Веду здоровый образ жизни.
Личные достижения: Призер олимпиады по теории автоматического управления ПНИПУ, 2016г. Имею научные статьи в области нечеткого и нейро-нечеткого управления в технических системах.
Образование: 2013-2017 – Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Факультет: «Электротехнический»
Специальность: «Управление и информатика в технических системах»
Форма обучения: очная
Средний балл зачетной книжки: 4,91.
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