Kamashnikov-V

Василий Kamashnikov-V

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Василий

Для контакта используйте WhatsApp номер 8*958*882*77*56

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

capdimka97
Дмитрий 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$11
9 баллов
4 года назад
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Спасибо за отзыв! Жаль, но мне не удалось помочь вам.
Видно, что старался со всех сил. В диалогах держался достойно. Подкинул несколько идей, но задачу не осилил.
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