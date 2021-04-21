Kamashnikov-V

Есть сайт центра Социальной помощи семье и детям Октябрьский. helpdeti7.ru Сайт построен на WordPress. Соответственно, есть папка /wp-content/uploads/2019, где хранятся загруженные файлы за соответствующий ...
Василий
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$11
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- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно научить меня устанавливать http сервер с последним PHP на Windows2003. Apache 2.4 требует новее ОС. Возможно, есть другие http северы, которые можно запустить на данной ОС (я не нашёл). Альтернативный вариант, оказать консультационную ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт центра Социальной помощи семье и детям Октябрьский. helpdeti7.ru Сайт построен на WordPress. Соответственно, есть папка /wp-content/uploads/2019, где хранятся загруженные файлы за соответствующий год. Нужно ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$11
9 баллов
4 года назад
WordPress
Спасибо за отзыв! Жаль, но мне не удалось помочь вам.
Ответный отзыв
Видно, что старался со всех сил. В диалогах держался достойно. Подкинул несколько идей, но задачу не осилил.