Kamerton

Андрей Голубев Kamerton

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
An_Life
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Создание сайта для офф-лайн магазина (с корзиной)
Проект был интересным.
Спасибо за работу! Андрей справился с задачей, предоставил авторскую смс – простую в использовании, которая была подкорректирована под наши требования.
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