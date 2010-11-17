Необходимо в кратчайшие сроки сделать сайт с системой выбора и заказа товаров (ингридиентов для создания мыла своими руками) Также админ-панель для наполнения каталогов и страниц сайта, новости. Готовые СМS не предлагать, движок должен быть легким, БД - ...