Необходимо доработать загрузчик фотографии (после загрузки предпросмотр отображается с низким разрешением) Необходимо добавить в разделе новости подписку на новостную рассылку. Сайт на Java
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Необходимо доработать загрузчик фотографии (после загрузки предпросмотр отображается с низким разрешением) Необходимо добавить в разделе новости подписку на новостную рассылку. Сайт на Java
Необходимо в кратчайшие сроки сделать сайт с системой выбора и заказа товаров (ингридиентов для создания мыла своими руками) Также админ-панель для наполнения каталогов и страниц сайта, новости. Готовые СМS не предлагать, движок должен быть легким, БД - ...