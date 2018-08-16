Профессиональная верстка адаптивных сайтов HTML5/CCS3/jQuery

Есть готовый дизайн, и нужно сверстать сайт?

Делаю качественную адаптивную верстку в четко оговоренные сроки!

Skype: [email protected]

E-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

HTML5,CSS3,JavaScript, jQuery.

Кроссбраузерность

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная(Responsive)верстка.

Bootstrap 3,4.

LESS/SCSS.

БЭМ

Написание простого,аккуратного,логичного, читабельного, контекстно независимого кода.

Соблюдение стандартов W3C.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect

Работаю 7 дней в неделю(в том числе и по праздникам)

Online c 6:00 по MSK

О работе:

Даю консультации по макету абсолютно бесплатно.

Работаю без предоплаты.

Пожизненная гарантия, даже после закрытия проекта.

Делаю свою работу качественно и в срок - это мой железобетонный принцип.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное и конструктивное общение.

Желание работать со мной в будущем.

Карта Приватбанка

WebMoney (WMZ, WMR,WMU).

Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем сотрудничать!!!

Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.

Skype: [email protected]

E-mail: [email protected]