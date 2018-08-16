Профессиональная верстка адаптивных сайтов HTML5/CCS3/jQuery
Есть готовый дизайн, и нужно сверстать сайт?
Делаю качественную адаптивную верстку в четко оговоренные сроки!
Skype: [email protected]
E-mail: [email protected]
Знания, умения, навыки:
- HTML5,CSS3,JavaScript, jQuery.
- Кроссбраузерность
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная(Responsive)верстка.
- Bootstrap 3,4.
- LESS/SCSS.
- БЭМ
- Написание простого,аккуратного,логичного, читабельного, контекстно независимого кода.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect
Online c 6:00 по MSK
О работе:
- Даю консультации по макету абсолютно бесплатно.
- Работаю без предоплаты.
- Пожизненная гарантия, даже после закрытия проекта.
Делаю свою работу качественно и в срок - это мой железобетонный принцип.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное и конструктивное общение.
- Желание работать со мной в будущем.
- Карта Приватбанка
- WebMoney (WMZ, WMR,WMU).
Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.
Skype: [email protected]
E-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$32
10 баллов
7 лет назад
CSSHTMLPHP
Все сделано.
Ответный отзыв
Все хорошо.
HTML-верстка
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 дня
#1012