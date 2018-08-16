Kamzed

Александр Kamzed

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональная верстка адаптивных сайтов HTML5/CCS3/jQuery

Есть готовый дизайн, и нужно сверстать сайт?

Делаю качественную адаптивную верстку в четко оговоренные сроки!

Skype: [email protected]

E-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

  • HTML5,CSS3,JavaScript, jQuery.
  • Кроссбраузерность
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная(Responsive)верстка.
  • Bootstrap 3,4.
  • LESS/SCSS.
  • БЭМ
  • Написание простого,аккуратного,логичного, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect
Время работы: 

Работаю 7 дней в неделю(в том числе и по праздникам)

Online c 6:00 по MSK

О работе:

  • Даю консультации по макету абсолютно бесплатно.
  • Работаю без предоплаты.
  • Пожизненная гарантия, даже после закрытия проекта.
Главный принцип:

Делаю свою работу качественно и в срок - это мой железобетонный принцип. 

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное и конструктивное общение.
  • Желание работать со мной в будущем.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанка
  • WebMoney (WMZ, WMR,WMU).
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем сотрудничать!!!

Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.

Skype: [email protected]

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

a1287
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$32
10 баллов
7 лет назад
Вставить текст,подобрать небольшое колличество картинок на html/css
CSSHTMLPHP
Все сделано.
Все хорошо.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 дня
#1012