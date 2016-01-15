KariDesign

Карина Кавердос-черненко KariDesign

 
33 годаРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Обработаю фотографии, логотипы, дизайн социальных сетей. 

Пишите на почту [email protected]

Отзывы заказчиков
orlo
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Вырезать 344 фото диванов
Карина сделала большой объем работы качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Денис отличный заказчик! Ответственный и щедрый. Было приятно с ним поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
AntToxa
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Вырезать товары из фотографий
Отличная работа. Выполнено всё качественно, в срок и без замечаний. Рекомендую!
Отличный заказчик! Приятно иметь дело. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв