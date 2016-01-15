KariDesign

Обработаю фотографии, логотипы, дизайн социальных сетей.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Карина сделала большой объем работы качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Денис отличный заказчик! Ответственный и щедрый. Было приятно с ним поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем!
$1
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа. Выполнено всё качественно, в срок и без замечаний. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятно иметь дело. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!