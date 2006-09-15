Katarish

/ Екатерина Katarish

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайнер \ специалист по адаптации тем

    $1000

    Компания FounDreams (разработка мобильных мультимедийных продуктов) приглашает дизайнера \ специалиста по адаптации тем для мобильных телефонов. Требования: хороший художественный вкус, наличие портфолио в области дизайна/рисунка, владение различными графическими пакетами (AdobePhotoshop, Corel Draw и др.), умение писать скрипты ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash дизайнер \ аниматор

    $1200

    Компания FounDreams (Санкт-Петербург) приглашает на постоянную работу флеш дизайнера\аниматора. Требования: умение создавать качественный дизайн средствами Flash, владение Adobe PhotoShop, умение рисовать руками приветствуется. Обязательно – навыки анимации во Flash. Умение работать в команде, креативность, ответственность, ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Технический специалист

    $1000

    Международная динамично развивающаяся компания FounDreams (разработка мобильных мультимедийных продуктов) приглашает Технического специалиста. Требования: м., до 30 лет, незаконченное высшее \ высшее техническое образование, владение программами видео монтажа (Adobe After Effect, AdobePremier или др.), ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ищем художника

    $600

    Международная динамично развивающаяся компания FounDreams (разработка контента для мобильных телефонов) приглашает художника-аниматора. Образование высшее/неоконченное высшее. Владение программами Photoshop, ImageReady на хорошем уровне, умение рисовать на планшете, желательно владение Flash. Наличие опыта работы ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Видеомонтаж

    $800

    нужно смонтировать из сырого материала ролики длинной 60'', 90'', 120''. 100 роликов. эротика. оплата 7 долларов за 1 шт. принимаются предложения только из Санкт-Петербурга. пишите на [email protected], или звоните 8-911-101-23-35

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание фотоколлажей

    Приглашаем к сотрудничеству творческих людей, хорошо владеющих Fhotoshop, для создания забавных статичных и анимированных коллажей с животными. Работа удаленная, но обязательно проживание в Санкт-Петербурге или области. обязательно хорошее чувство юмора, ответственность, креативный подход. Оплата сдельная. ...

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Анимационные ролики

    Компания FounDreams приглашает художников - аниматоров для участия в анимационном проекте. Короткометражные мульты 15, 30, 120 сек. Требования: опыт анимации, наличие портфолио, порядочность, оперативность, креативность, способность релазиовать проект от создания персонажей до анимации. Предпочтение Авторам ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Junior programmer

    $1000

    Приглашаем в команду web программиста. Требования: незаконченное высшее \ высшее образование в области IT, хорошее знание HTML, базовые знания jsp, опыт создания и верстки сайтов, знание БД SQL. Желательно знание Flash ActionScript. ...

    Верстка сайтаHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web программист

    $500

    Международная динамично развивающаяся компания FounDreams (разработка мобильных мультимедийных продуктов) приглашает web разработчика. Требования: м.,ж. до 30 лет, незаконченное высшее \ высшее образование в области IT, хорошее знание HTML, базовые знания jsp, опыт создания и ...

    Верстка сайтаHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Руководитель интернет проектов

    $1000

    Ищем хорошего специалиста по продвижению интернет проектов. Один из проектов www.dreamsy.com Требования: разговорный английский язык, успешный опыт продвижения сайтов, наличие портфолио реализованных проектов, опыт организации партнерских программ, знание принципов вирусной рекламы, порядочность, активность, самостоятельность, ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение проекта в англоязычном интернете

    $2500

    Приглашаем специалиста по продвижению проектов в сети. Это развлекательный англоязычный проект. необходимо прописать маркетинговый план его продвижения и его реализовывать. Задачи: непосредственно продвижение сайта, поднятие в рейтингах и т.п.; реализация партнерских программ; разработка спонсорских программ; ...

    Веб-сайты6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Руководитель интернет проекта

    $2500

    Компания – FounDreams приглашает Руководителя Интернет проекта для продвижения крупного развлекательного проекта в сети Интернет (англоязычный) Требования: * английский язык на уровне ведения деловой переписки, * ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет магазин

    $1000

    Приглашаем java разработчика под проект. Срочно! Задача - разработка интернет магазина, интеграция его с CRM, разработка административной части. Enviroment - JSP, Servlets, Taglibs DBMS - MySQL Оплата 500 - 700 у.е. e-mail: [email protected] tel. (812)336-21-18 Екатерина

    MySQL
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Анимационный сериал

    Нужна команда на проект: мультипликационный сериал, 20 серий по 2 минуты, покадровая анимация. От сценария до реализации. В Санкт-Петербурге. Если есть желание и возможности его реализовать, присылайте свои условия и ссылки на портфолио на адрес: ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка презентации в 3D

    $2500

    Срочно! Требуется разработчик презентации компании в 3D. От сценария до воплощения. длительность 1,5 - 2 минуты. Бюджет 1000 - 2000 у.е. Пишите на e-mail, присылайте ссылки на портфолио.

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад