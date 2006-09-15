Компания FounDreams (разработка мобильных мультимедийных продуктов) приглашает дизайнера \ специалиста по адаптации тем для мобильных телефонов. Требования: хороший художественный вкус, наличие портфолио в области дизайна/рисунка, владение различными графическими пакетами (AdobePhotoshop, Corel Draw и др.), умение писать скрипты ...
- $1000Прочеенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1200
Компания FounDreams (Санкт-Петербург) приглашает на постоянную работу флеш дизайнера\аниматора. Требования: умение создавать качественный дизайн средствами Flash, владение Adobe PhotoShop, умение рисовать руками приветствуется. Обязательно – навыки анимации во Flash. Умение работать в команде, креативность, ответственность, ...Анимация3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Международная динамично развивающаяся компания FounDreams (разработка мобильных мультимедийных продуктов) приглашает Технического специалиста. Требования: м., до 30 лет, незаконченное высшее \ высшее техническое образование, владение программами видео монтажа (Adobe After Effect, AdobePremier или др.), ...Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $600
Международная динамично развивающаяся компания FounDreams (разработка контента для мобильных телефонов) приглашает художника-аниматора. Образование высшее/неоконченное высшее. Владение программами Photoshop, ImageReady на хорошем уровне, умение рисовать на планшете, желательно владение Flash. Наличие опыта работы ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $800
нужно смонтировать из сырого материала ролики длинной 60'', 90'', 120''. 100 роликов. эротика. оплата 7 долларов за 1 шт. принимаются предложения только из Санкт-Петербурга. пишите на [email protected], или звоните 8-911-101-23-35Видеомонтаж8 заявокЗакрыт17 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству творческих людей, хорошо владеющих Fhotoshop, для создания забавных статичных и анимированных коллажей с животными. Работа удаленная, но обязательно проживание в Санкт-Петербурге или области. обязательно хорошее чувство юмора, ответственность, креативный подход. Оплата сдельная. ...Обработка фотографий14 заявокЗакрыт17 лет назад
Компания FounDreams приглашает художников - аниматоров для участия в анимационном проекте. Короткометражные мульты 15, 30, 120 сек. Требования: опыт анимации, наличие портфолио, порядочность, оперативность, креативность, способность релазиовать проект от создания персонажей до анимации. Предпочтение Авторам ...Анимация8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Приглашаем в команду web программиста. Требования: незаконченное высшее \ высшее образование в области IT, хорошее знание HTML, базовые знания jsp, опыт создания и верстки сайтов, знание БД SQL. Желательно знание Flash ActionScript. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Международная динамично развивающаяся компания FounDreams (разработка мобильных мультимедийных продуктов) приглашает web разработчика. Требования: м.,ж. до 30 лет, незаконченное высшее \ высшее образование в области IT, хорошее знание HTML, базовые знания jsp, опыт создания и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Ищем хорошего специалиста по продвижению интернет проектов. Один из проектов www.dreamsy.com Требования: разговорный английский язык, успешный опыт продвижения сайтов, наличие портфолио реализованных проектов, опыт организации партнерских программ, знание принципов вирусной рекламы, порядочность, активность, самостоятельность, ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Приглашаем специалиста по продвижению проектов в сети. Это развлекательный англоязычный проект. необходимо прописать маркетинговый план его продвижения и его реализовывать. Задачи: непосредственно продвижение сайта, поднятие в рейтингах и т.п.; реализация партнерских программ; разработка спонсорских программ; ...Веб-сайты6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Компания – FounDreams приглашает Руководителя Интернет проекта для продвижения крупного развлекательного проекта в сети Интернет (англоязычный) Требования: * английский язык на уровне ведения деловой переписки, * ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Приглашаем java разработчика под проект. Срочно! Задача - разработка интернет магазина, интеграция его с CRM, разработка административной части. Enviroment - JSP, Servlets, Taglibs DBMS - MySQL Оплата 500 - 700 у.е. e-mail: [email protected] tel. (812)336-21-18 ЕкатеринаИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна команда на проект: мультипликационный сериал, 20 серий по 2 минуты, покадровая анимация. От сценария до реализации. В Санкт-Петербурге. Если есть желание и возможности его реализовать, присылайте свои условия и ссылки на портфолио на адрес: ...Анимация6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Срочно! Требуется разработчик презентации компании в 3D. От сценария до воплощения. длительность 1,5 - 2 минуты. Бюджет 1000 - 2000 у.е. Пишите на e-mail, присылайте ссылки на портфолио.3D-графика10 заявокЗакрыт18 лет назад