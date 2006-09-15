Нужна команда на проект: мультипликационный сериал, 20 серий по 2 минуты, покадровая анимация. От сценария до реализации. В Санкт-Петербурге. Если есть желание и возможности его реализовать, присылайте свои условия и ссылки на портфолио на адрес: ...