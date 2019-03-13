На проект срочно требуется Call-менеджер Срок проекта: с 24 октября 2019 по 14 ноября 2019 Оплата: от 11000 до 16000 рублей Задача: Необходимо прозвонить потенциальных посетителей и пригласить их на масштабное мероприятие. План в среднем 80 диалогов в ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Управление продажами5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем call-менеджера, который готов качественно выполнять каждый звонок и стать голосом масштабного мероприятия. Срок проекта: с 21.10.2019 по 09.11.2019 Что нужно делать: Необходимо обзвонить базу потенциальных посетителей и пригласить их на конференцию. В среднем совершается 80 диалогов ...Управление продажами6 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем call-менеджера, который готов качественно выполнять каждый звонок и стать голосом масштабного мероприятия. Срок проекта: с 13.03.2019 по 29.03.2019 Что нужно делать: Необходимо обзвонить базу потенциальных посетителей и пригласить их на конференцию. В среднем совершается 100 диалогов ...Управление продажами3 заявкиЗакрыт5 лет назад