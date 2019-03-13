Ищем call-менеджера, который готов качественно выполнять каждый звонок и стать голосом масштабного мероприятия. Срок проекта: с 21.10.2019 по 09.11.2019 Что нужно делать: Необходимо обзвонить базу потенциальных посетителей и пригласить их на конференцию. В среднем совершается 80 диалогов ...