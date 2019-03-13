Call-менеджер: Пригласить посетителей на мероприятие

Управление продажамиЗакрыт3 заявки210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем call-менеджера, который готов качественно выполнять каждый звонок и стать голосом масштабного мероприятия.

Срок проекта: с 13.03.2019 по 29.03.2019

Что нужно делать: Необходимо обзвонить базу потенциальных посетителей и пригласить их на конференцию. В среднем совершается 100 диалогов в день.

От вас: умение работать в CRM, опыт проведения диалогов по скрипту, порядок с самодисциплиной и общительность.

От нас: оплата труда 15-22 тысяч рублей за проект при выполнении плана 100 диалогов в день.

Работа полностью удалённая, с 10 до 18 часов по МСК, связь оплачиваем отдельно, звонки будут на мобильные номера.

5 лет назад
Kate_XF
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Холодный обзвон базы аптек, сгенерировать лиды

    Необходимо обзвонить базу контактов (дадим), рассказать наш оффер и снять интерес. Тех, кто заинтересовался, передать нам в качестве лидов. Много где понадобится выход на ЛПР, т.к. телефоны публичные. Наши клиенты - аптеки. Мы предлагаем им размещение ...

    Управление продажами6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить систему лидогенерации

    Цель лидогенерации   1. Покупка очков и обучения   2. Запись приехать в офис примерить очки   3. Регистрация на сайте и прохождение бесплатного курса   4. Подписка на рассылку, вступить в группы вк и фб   Основные каналы соц сети и контекст.   Ссылка на сайт, ...

    Управление продажами2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо обзвонить клиентов

    Здравствуйте. Необходим обзвонить юридических лиц на предмет продажи услуг строительной лаборатории (испытания бетона) - для строительных компаний и строительной экспертизы - для юридических фирм. Заинтересовавшимся клиентам высылать КП. Специфику расскажу, скриптов и базы нет. Регион: Екатеринбург и УрФО. Обязательные ...

    Управление продажами2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • PR мероприятия для продвижения новой книги.

    Необходимо продвижение новой книги.Продвижение нужно с целью ее дальнейшей продажи через Интернет площадки (торгующие книгами) и через торговые книжные сети – магазины. Автор книги публике пока не известен. Тематика книги – познание себя, самосовершенствование, бизнес направление. Пока она ...

    Управление продажами3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 1000 звонков теплым клиентам (тренинговый бизнес)

    Клиенты, как правило, радызвонкам, негатива практически нет. Но нужно доводить до продажи, выявлять потребности, прорабатывать возражения и т.д.  Сфера -продажа эксклюзивных тренинговых программ (живых семинаров и видеозаписей). Тематика - психология. ﻿Звонки через нашу IPтелефонию и CRM (которая избавит вас ...

    Управление продажами5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прозвонить 1000 фирм

    Прозвонить базу сайта [url=https://atnow.ru/]atnow.ru[/url] (1000 компаний)  Предложить дополнительные возможности сайта (размещение в рекомендованные, размещение на главную, поднятие проекта и так далее)  Люди позитивно реагируют на подобные звонки и конверсия достаточно высокая

    Управление продажами6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Менеджер продаж

    Необходимо произвести обзвон 50 клиентов по теплой базе.Скрипт также предоставляется. Обязательные требования: Запись телефонных звонков Оговаривать все предложения из скрипта

    Управление продажами6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продать курс

    $10

    Нужно единоразово продать курс на индивидуальное обучение по Скайпу  (описание продукта предоставлю). Оплата 500 рублей.

    Управление продажами3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Консультация Маркетолога

    В моем  бизнесе существует проблема или задача. Часть целевая аудитории это заказчики услуг: люди высокого достатка.Проблема касается особенно именно этой категории.  Это высокая занятость.  Письма рассылки и посылаемые нами материалы практически не читаются.В связи с этим ...

    Управление продажами1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Менеджер по покупке и переносу сайтов.

    Добрый день! Суть работы заключается в следующем: На бирже по продаже сайтов, к примеру, [url=https://www.telderi.ru/]https://www.telderi.ru/[/url], сделать выборку 200 сайтов, по следующим критериям ( стоимость не выше 1000р, контент сайта только на русском языке, не большая посещаемость ( ...

    Управление продажами12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад