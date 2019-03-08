Настроить систему лидогенерации

Управление продажамиЗакрыт2 заявки166 просмотров
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Цель лидогенерации  

1. Покупка очков и обучения  

2. Запись приехать в офис примерить очки  

3. Регистрация на сайте и прохождение бесплатного курса  

4. Подписка на рассылку, вступить в группы вк и фб  

Основные каналы соц сети и контекст.  

Ссылка на сайт, вопросы, через лс

5 лет назад
t1p
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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