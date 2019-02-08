В моем бизнесе существует проблема или задача. Часть целевая аудитории это заказчики услуг: люди высокого достатка.Проблема касается особенно именно этой категории. Это высокая занятость. Письма рассылки и посылаемые нами материалы практически не читаются.В связи с этим ...
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Нужно единоразово продать курс на индивидуальное обучение по Скайпу (описание продукта предоставлю). Оплата 500 рублей.
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