Консультация Маркетолога

Управление продажамиЗавершен3 заявки308 просмотров
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В моем  бизнесе существует проблема или задача. Часть целевая аудитории это заказчики услуг: люди высокого достатка.Проблема касается особенно именно этой категории.  Это высокая занятость.  Письма рассылки и посылаемые нами материалы практически не читаются.В связи с этим мы придумали два решения.  1 сопровождать письма СМСками которые будут побуждать открыть эти письма или пройти по ссылке на эти письма.2. Сами письма лендинги должны быть максимально  легко и с интересом воспринимаемы.  Для этого необходимо добиться передачи информации в письмах с минимумом текста, максимум инфографики и картинок. Может быть эту проблему ещё может решить вирусное видео  и юмор.  Чтобы  информация воспринималась с удовольствием.

 Люди получат эти СМС и письма когда  звонят или обращаются в чат,  в этот момент они  попадают в нашу базу и начинается автоматическая рассылка писем и СМС.  (с их согласия)

Что жду от вас.  Посмотреть всю систему и предложить изменения и дополнения, которые у вас возникнут. Это могут быть:1. Если необходимо измените смс  - изменить суть или отредактировать имеющиеся смс, сделать их максимально привлекательным что бы достичь цели, то есть вызвать желание у получателя узнать всю информацию

2. Везде ли нужны СМС? к каждому письму?

3.  Если будут какие то идеи по письмам. Как можно изменить что бы улучшить восприятие, сделать письмо интереснее. Здесь можно предлагать редакцию писем или отдельных частей. Превращение текста в инфографику.

В этом задании я касаюсь в основном тех писем, которые получают потенциальные покупатели материалов. Вот список. 

Жду предложений. Спасибо. 

5 лет назад
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ghfdbkmyj
54 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$35
4 дня
На голову выше других с кем пробовал работать. Разносторонний всеохватывающий подход, емкие яркие фразы. Тесты показывают что его работы нравятся всем. Повезло найти такого специалиста! Спасибо Павел! Будем продолжать работать
Компания качественно оказывает услуги ландшафтного дизайна и озеленения территорий, владеет собственным садовым центром, имеет положительную финансовую историю. Хороший, информативный сайт. Правильный и взвешенный подход к поставленной задаче, порядочность, желание работать на результат. Отличный Заказчик! Рекомендую! Готов продолжить сотрудничество! Спасибо!
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