Консультация Маркетолога

В моем бизнесе существует проблема или задача. Часть целевая аудитории это заказчики услуг: люди высокого достатка.Проблема касается особенно именно этой категории. Это высокая занятость. Письма рассылки и посылаемые нами материалы практически не читаются.В связи с этим мы придумали два решения. 1 сопровождать письма СМСками которые будут побуждать открыть эти письма или пройти по ссылке на эти письма.2. Сами письма лендинги должны быть максимально легко и с интересом воспринимаемы. Для этого необходимо добиться передачи информации в письмах с минимумом текста, максимум инфографики и картинок. Может быть эту проблему ещё может решить вирусное видео и юмор. Чтобы информация воспринималась с удовольствием.

Люди получат эти СМС и письма когда звонят или обращаются в чат, в этот момент они попадают в нашу базу и начинается автоматическая рассылка писем и СМС. (с их согласия)

Что жду от вас. Посмотреть всю систему и предложить изменения и дополнения, которые у вас возникнут. Это могут быть:1. Если необходимо измените смс - изменить суть или отредактировать имеющиеся смс, сделать их максимально привлекательным что бы достичь цели, то есть вызвать желание у получателя узнать всю информацию

2. Везде ли нужны СМС? к каждому письму?

3. Если будут какие то идеи по письмам. Как можно изменить что бы улучшить восприятие, сделать письмо интереснее. Здесь можно предлагать редакцию писем или отдельных частей. Превращение текста в инфографику.

В этом задании я касаюсь в основном тех писем, которые получают потенциальные покупатели материалов. Вот список.

Жду предложений. Спасибо.