Менеджер продаж

В моем бизнесе существует проблема или задача. Часть целевая аудитории это заказчики услуг: люди высокого достатка.Проблема касается особенно именно этой категории. Это высокая занятость. Письма рассылки и посылаемые нами материалы практически не читаются.В связи с этим ...