PR мероприятия для продвижения новой книги.

Клиенты, как правило, радызвонкам, негатива практически нет. Но нужно доводить до продажи, выявлять потребности, прорабатывать возражения и т.д. Сфера -продажа эксклюзивных тренинговых программ (живых семинаров и видеозаписей). Тематика - психология. Звонки через нашу IPтелефонию и CRM (которая избавит вас ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвижение новой книги.Продвижение нужно с целью ее дальнейшей продажи через Интернет площадки
(торгующие книгами) и через торговые книжные сети – магазины. Автор книги
публике пока не известен. Тематика книги – познание себя,
самосовершенствование, бизнес направление. Пока она существует в печатном
варианте. Планируем также создание ее аудио и электронной версий.От вас: конкретныепредложения, опыт работы в данном направлении, профессионализм, адекватная
стоимость работ, ваша контактная информация (желательнос телефоном, а не только Email и Skype).
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