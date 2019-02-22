PR мероприятия для продвижения новой книги.

Необходимо продвижение новой книги.Продвижение нужно с целью ее дальнейшей продажи через Интернет площадки

(торгующие книгами) и через торговые книжные сети – магазины. Автор книги

публике пока не известен. Тематика книги – познание себя,

самосовершенствование, бизнес направление. Пока она существует в печатном

варианте. Планируем также создание ее аудио и электронной версий.От вас: конкретныепредложения, опыт работы в данном направлении, профессионализм, адекватная

стоимость работ, ваша контактная информация (желательнос телефоном, а не только Email и Skype).