PR мероприятия для продвижения новой книги.

Управление продажамиЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Необходимо продвижение новой книги.Продвижение нужно с целью ее дальнейшей продажи через Интернет площадки

(торгующие книгами) и через торговые книжные сети – магазины. Автор книги

публике пока не известен. Тематика книги – познание себя,

самосовершенствование, бизнес направление. Пока она существует в печатном

варианте. Планируем также создание ее аудио и электронной версий.От вас: конкретныепредложения, опыт работы в данном направлении, профессионализм, адекватная

стоимость работ, ваша контактная информация (желательнос телефоном, а не только Email и Skype).

5 лет назад
v9999v9
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
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