1000 звонков теплым клиентам (тренинговый бизнес)

Клиенты, как правило, радызвонкам, негатива практически нет. Но нужно доводить до продажи, выявлять

потребности, прорабатывать возражения и т.д. Сфера -продажа эксклюзивных тренинговых программ (живых семинаров и видеозаписей). Тематика - психология.

﻿Звонки через нашу IPтелефонию и CRM (которая избавит вас от кучи рутинных действий!).

﻿Встреч с клиентами НЕТ. Только звонки и смс.