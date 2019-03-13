Холодный обзвон базы аптек, сгенерировать лиды

Необходимо обзвонить базу контактов (дадим), рассказать наш оффер и снять интерес. Тех, кто заинтересовался, передать нам в качестве лидов. Много где понадобится выход на ЛПР, т.к. телефоны публичные.

Наши клиенты - аптеки. Мы предлагаем им размещение в нашей справочной. Размещение бесплатное.

Оплату хотели бы построить за лида.