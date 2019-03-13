Холодный обзвон базы аптек, сгенерировать лиды

Цель лидогенерации 1. Покупка очков и обучения 2. Запись приехать в офис примерить очки 3. Регистрация на сайте и прохождение бесплатного курса 4. Подписка на рассылку, вступить в группы вк и фб Основные каналы соц сети и контекст. Ссылка на сайт, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обзвонить базу контактов (дадим), рассказать наш оффер и снять интерес. Тех, кто заинтересовался, передать нам в качестве лидов. Много где понадобится выход на ЛПР, т.к. телефоны публичные.
Наши клиенты - аптеки. Мы предлагаем им размещение в нашей справочной. Размещение бесплатное.
Оплату хотели бы построить за лида.
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