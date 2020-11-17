Katerina1000

Копирайтинг
Закончила факультет филологии и журналистики.
Огромный опыт в написании статей, эссе.
Что я могу Вам предложить?
1.Написание текстов разной тематики и структуры: статьи на сайты(психология, кулинария).
2.Написание постов в инстаграм/фейсбук/вконтакте для личного блога или бизнес аккаунта(магазины косметики, женская одежда, салоны красоты, кафе, бары).
3. Так же оформляю резюме по чек-листу "Идеальное резюме", формат pdf.
4.Могу сделать тебе чек-лист, оформить визитную карту, постер, рекламу, логотип.
5. Делаю динамические инстасторис.