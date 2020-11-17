Katerina1000

Екатерина Katerina1000

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтинг

Закончила факультет филологии и журналистики.

Огромный опыт в написании статей, эссе.

Что я могу Вам предложить?

1.Написание текстов разной тематики и структуры: статьи на сайты(психология, кулинария).

2.Написание постов в инстаграм/фейсбук/вконтакте для личного блога или бизнес аккаунта(магазины косметики, женская одежда, салоны красоты, кафе, бары).

3. Так же оформляю резюме по чек-листу "Идеальное резюме", формат pdf.

4.Могу сделать тебе чек-лист, оформить визитную карту, постер, рекламу, логотип. 

5. Делаю динамические инстасторис.