Katerina_2112

Переводчик, копирайтер

Свободно владею тремя языками: украинский, русский и английский.

Имею высшее филологическое образование и опыт работы с переводами.

Со своей стороны гарантирую качественное и своевременное исполнение работы.

Кроме переводов могу выполнять: