Katerina_2112

Катерина Katerina_2112

 
36 летУкраина/Ровно
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводчик, копирайтер

Свободно владею тремя языками: украинский, русский и английский.

Имею высшее филологическое образование и опыт работы с переводами. 

Со своей  стороны гарантирую качественное и своевременное исполнение работы. 

Кроме переводов могу выполнять:

  • Корректуру и редактура текста,
  • Написание статей
  • Транскрибацию
  • Набор текста
Написание статей
Отзывы заказчиков
alexmon1989
Александр 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Рерайт текста
Работа была выполнена быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший и ответсвенный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв