Katerina_2112

Переводчик, копирайтер
Свободно владею тремя языками: украинский, русский и английский.
Имею высшее филологическое образование и опыт работы с переводами.
Со своей стороны гарантирую качественное и своевременное исполнение работы.
Кроме переводов могу выполнять:
- Корректуру и редактура текста,
- Написание статей
- Транскрибацию
- Набор текста
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
6 лет назад
Работа была выполнена быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Хороший и ответсвенный заказчик! Рекомендую!