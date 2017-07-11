Рерайт текста

КопирайтингЗавершен4 заявки167 просмотров
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Необходимо сделать рерайт маленькой статьи и двух отзывов. В статье на выходе должны присутствовать ключевые слова (см. приложение).

Требование к уникальности - 95% (text.ru).

Текст находится в файле:

https://www.dropbox.com/s/14qofmeec489kko/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8.docx?dl=0

Рерайт текста
6 лет назад
alexmon1989
Александр 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Katerina_2112
Катерина 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$3
1 день
Работа была выполнена быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
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