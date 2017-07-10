Копирайтер (строительная компания)

Здравствуйте!

Нужна статья на строительную тематику.

Основные требования к копирайтеру:

- опыт в написании статей на строительную тему, понимание вопросов строительства (технологии закладки фундамента, типы перекрытий, техники кладки кирпича и пр.), т.к. нужны качественные статьи!

- понимание основ SEO (расстановка ключевиков по тексту, внутренняя перелинковка).

Теперь подробнее о статье:

- нужна для данного раздела: http://kievnovbud.com.ua/category/stati

- объем статьи от 5,5 до 8 тыс. знаков с пробелами;

- уникальность текста не менее 90% (среднее значение 2-3 сервисов);

- статья должна быть более емкой и исчерпывающей, чем уже существующие статьи на др. сайтах;

- статья должна содержать четкую структуру, интригующие подзаголовки, списки, основные выводы;

- ТЗ для статьи будет содержать: название, список ключевиков (до 6 на 1 статью), пожелания по перелинковке на другие разделы сайта.

Уважаемые кандидаты!

В своих заявках сбрасывайте сразу:

- примеры на ваши статьи по строительной теме;

- стоимость вашей работы за статью/1000 знаков с пробелами;

- ваши пожелания по схеме оплаты и др. вопросам сотрудничества.

Спасибо!