Копирайтер (строительная компания)

Будет несколько задач: [u] Задачи копирайтинг:[/u] - Написание и рассылка цепочки сообщений для ВК (15-20 сообщений). Они будут небольшие. Пример: [url=https://yadi.sk/i/mviADQt13KryDi]https://yadi.sk/i/mviADQt13KryDi[/url] - Создание структуры и написание продающего текста для лендинга. 5-7 тысяч знаков. - Написание 5-6 вариантов продающих промопостов для таргетинга ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужна статья на строительную тематику.
Основные требования к копирайтеру:
- опыт в написании статей на строительную тему, понимание вопросов строительства (технологии закладки фундамента, типы перекрытий, техники кладки кирпича и пр.), т.к. нужны качественные статьи!
- понимание основ SEO (расстановка ключевиков по тексту, внутренняя перелинковка).
Теперь подробнее о статье:
- нужна для данного раздела: http://kievnovbud.com.ua/category/stati
- объем статьи от 5,5 до 8 тыс. знаков с пробелами;
- уникальность текста не менее 90% (среднее значение 2-3 сервисов);
- статья должна быть более емкой и исчерпывающей, чем уже существующие статьи на др. сайтах;
- статья должна содержать четкую структуру, интригующие подзаголовки, списки, основные выводы;
- ТЗ для статьи будет содержать: название, список ключевиков (до 6 на 1 статью), пожелания по перелинковке на другие разделы сайта.
Уважаемые кандидаты!
В своих заявках сбрасывайте сразу:
- примеры на ваши статьи по строительной теме;
- стоимость вашей работы за статью/1000 знаков с пробелами;
- ваши пожелания по схеме оплаты и др. вопросам сотрудничества.
Спасибо!
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