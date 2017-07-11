Сделать краткое описание нескольких объектов.

На схеме указаны достопримечательности. Нужно для каждого скопировать из вики или из сайта этого объекта несколько фраз для описания, ссылку на сайт и фотографию.

Примерно так:

1 Театр Зверей Дурова. http://www.ugolokdurova.ru/

Теа́трзвере́й имениВ. Л. Дурова (Московский театр зверей имени В. Л. Дурова) или «Уголок

дедушки Дурова» — театр в Москве, в котором актёрами выступают животные: бегемот, слон, ворон, пеликан, енот и многие другие.

С 1919по 1982 год носил название Уголок Дурова

2. Государственный академический центральный театр кукол имениС. В. Образцова http://puppet.ru/

— крупнейший вмире[источник не указан1027 дней] театр кукол, расположенный в Москве на Садовом кольце по адресу: ул. Садовая-Самотёчная, дом № 3.

Предоставить в виде файла для вебмастера, который эту информацию вставит на сайт.

Оплата строго Яндекс-деньги или Paypal или перевод на карту, но комиссия за ваш счет.