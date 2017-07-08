Написание статей для сайта.

Приветствую! Требуется написать контент для сайт по скачиванию сборок игры КС1.6. - Нужно разбираться в теме (хотя бы играть в нее раньше) - Писать без воды - Разбираться в деталях и понимать их Для каждой сборки есть исходники, по ...