Будет несколько задач: [u] Задачи копирайтинг:[/u] - Написание и рассылка цепочки сообщений для ВК (15-20 сообщений). Они будут небольшие. Пример: [url=https://yadi.sk/i/mviADQt13KryDi]https://yadi.sk/i/mviADQt13KryDi[/url] - Создание структуры и написание продающего текста для лендинга. 5-7 тысяч знаков. - Написание 5-6 вариантов продающих промопостов для таргетинга ...
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Ищу партнера(шу) для реализации проекта. Необходимо написание статей для сайта. Тематика - телефония.
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