Ищем авторов, медицинская тематика

Будет несколько задач: [u] Задачи копирайтинг:[/u] - Написание и рассылка цепочки сообщений для ВК (15-20 сообщений). Они будут небольшие. Пример: [url=https://yadi.sk/i/mviADQt13KryDi]https://yadi.sk/i/mviADQt13KryDi[/url] - Создание структуры и написание продающего текста для лендинга. 5-7 тысяч знаков. - Написание 5-6 вариантов продающих промопостов для таргетинга ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагаем Вам сотрудничество на следующих условиях:
- задания выполняются в нашей автоматизированной CRM
- четкое, понятное и выполнимое техническое задание
- к заданию прилагаются ссылки на материалы для рерайта
- бесконечный поток заданий, выполняете задание - отправляете на проверку - тут же получаете следующее задание
- выплаты в удобной для Вас форме (WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, перевод на банковскую карту - рассмотрим любые пожелания)
Что требуется от Вас:
- классные, информативные и полезные для конечного пользователи статьи
- визуальное оформление статьи - цитаты и заголовки, таблицы и списки - всё, что поможет наилучшим образом донести Ваш материал до аудитории
- добавление графических материалов - поиск либо создание изображений (скриншотов экрана, снимков из видео-записей, поиск подходящих изображений в интернете) и их размещение в теле статьи.
ОПЛАТА
Стартовая ставка - 35 рублей за 1000 символов без пробелов. Возможно это меньше, чем можно выторговать на биржах, но Вы точно не потеряете в деньгах при нашей стратегии "бесконечного потока заданий". При высоком качестве и количестве создаваемых Вами материалов Ваша ставка будет пересмотрена.
Порядок оплаты - однократная выплата после выполнения и проверки тестового задания (1 статья), далее - еженедельная оплата всех одобренных на момент выплаты заданий. Если какие-либо задания не были проверены нами ко дню выплаты - оплата за них будет произведена на следующей неделе, ничего не потеряется!
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
Если Вам интересно наше предложение - давайте приступать к работе!
Перейдите по адресу http://contentmashina.ru/landing/page?n=medic и зарегистрируйтесь в нашей CRM. Вам будет предложено подтвердить почтовый ящик, после чего Вы ознакомитесь с краткой инструкцией по работе с сервисом. После прохождения инструкции Вам будет выдано тестовое задание.
Благодарим за уделенное время!
- Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую! Требуется написать контент для сайт по скачиванию сборок игры КС1.6. - Нужно разбираться в теме (хотя бы играть в нее раньше) - Писать без воды - Разбираться в деталях и понимать их Для каждой сборки есть исходники, по ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Даю текст отзыва и ссылку на сообщество. Пишите мне в сообщения адрес Вашей страницы Вк. Ваша страница должна быть реальной и оформленной. Пишете отзыв - сразу оплата 50 руб. Нужно несколько человек.Копирайтинг39 заявокЗакрыт6 лет назад
тема: Пироплазмоз у собак 4000 збп ключевые слова: пироплазмоз симптомы и лечение в домашних условиях пироплазмоз лечение, препараты после пироплазмоза признаки пироплазмоза анализ на пироплазмоз пироплазмоз у собак опасен ли для человекаКопирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написание инструкции к препарату с упором на мазь (гель, крем). Если лекарство производится также в других формах - их нужно упомянуть, но не расписывать подробно. Пишем большой блок статей про геморрой, поэтому текст должен ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $170
Статьи с ключевиками для людей со смыслом для нового сайта. Символов примерно будет 200к, а какой объем статьи должен быть по Вашему мнению? По стоимости я рассчитываю 50р за тысячу символов. Заказ выйдет в районе 10к рублей. Сайт ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен копирайтер, для написания текстов для кондиционеров и по сервисному обслуживании. Примеры текстов сброшу, может даже проще будет сделать рерайт. Главная 1000с. О компании 1000с. Преимущества компании 2000-3000с. Наши поставщики 1000с. на страницу сервисов по 2000с., копировать список какие работы проводятся ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день Есть Новый ЛП http://lp.b0nn1e.com Есть старый ЛП https://magic-glance24.ru/ Нужно поправить текста, переписать частично на ваше усмотрение. Нужно чтобы текста продавали, конверсию лидов повысить и продажи. Плюсом будет если у вас опыт написания качественных, продающих текстов. Сроки, цены, когда начать ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем копирайтера на сайт оружейной тематики. Каждая статья - это полноценный обзор определенной модели оружия. Необходимо рассмотреть плюсы и минусы, аналоги, ттх т.е. автор должен разбираться в данной тематике. Требуются обзоры для разделов: - гладкоствольное оружие - травматическое оружие - ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Площадка по оказанию репетиторских услуг "Умный Сов " по всем школьным предметам. Можно и рекламный постер. Яркий и грамотный.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт6 лет назад