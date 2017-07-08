Ищем авторов, медицинская тематика

$400
КопирайтингЗакрыт3 заявки342 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предлагаем Вам сотрудничество на следующих условиях:

- задания выполняются в нашей автоматизированной CRM

- четкое, понятное и выполнимое техническое задание

- к заданию прилагаются ссылки на материалы для рерайта

- бесконечный поток заданий, выполняете задание - отправляете на проверку - тут же получаете следующее задание

- выплаты в удобной для Вас форме (WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, перевод на банковскую карту - рассмотрим любые пожелания)

Что требуется от Вас:

- классные, информативные и полезные для конечного пользователи статьи

- визуальное оформление статьи - цитаты и заголовки, таблицы и списки - всё, что поможет наилучшим образом донести Ваш материал до аудитории

- добавление графических материалов - поиск либо создание изображений (скриншотов экрана, снимков из видео-записей, поиск подходящих изображений в интернете) и их размещение в теле статьи.

ОПЛАТА

Стартовая ставка - 35 рублей за 1000 символов без пробелов. Возможно это меньше, чем можно выторговать на биржах, но Вы точно не потеряете в деньгах при нашей стратегии "бесконечного потока заданий". При высоком качестве и количестве создаваемых Вами материалов Ваша ставка будет пересмотрена.

Порядок оплаты - однократная выплата после выполнения и проверки тестового задания (1 статья), далее - еженедельная оплата всех одобренных на момент выплаты заданий. Если какие-либо задания не были проверены нами ко дню выплаты - оплата за них будет произведена на следующей неделе, ничего не потеряется!

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ

Если Вам интересно наше предложение - давайте приступать к работе!

Перейдите по адресу http://contentmashina.ru/landing/page?n=medic и зарегистрируйтесь в нашей CRM. Вам будет предложено подтвердить почтовый ящик, после чего Вы ознакомитесь с краткой инструкцией по работе с сервисом. После прохождения инструкции Вам будет выдано тестовое задание.

Благодарим за уделенное время!

6 лет назад
flasharium
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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