Статьи для сайта по ремонту бытовой техники

$170
КопирайтингЗакрыт5 заявок197 просмотров
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Статьи с ключевиками для людей со смыслом для нового сайта.

Символов примерно будет 200к, а какой объем статьи должен быть по Вашему мнению?

По стоимости я рассчитываю 50р за тысячу символов. Заказ выйдет в районе 10к рублей.

Сайт для города Ростов.

Если статья про ремонт стиральных машин Атлант, то частые поломки этого бренда и конструктивные особенности, если есть.

Если ремонт подшипника, то какие бывают, как часто летят, на каких брендах, можно ли использовать машинку дальше и что будет, если не ремонтировать.

То есть, полезная информация для посетителя на первом месте.

Так же требования к сео, как частотность и уникальность.

Что Вы делаете, чтобы не попасть под фильтр? 

Сколько времени нужно на выполнение и когда можете начать? 

Спасибо.

Карту сайта прикрепляю.

6 лет назад
isaak_dev
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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