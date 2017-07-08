Копирайтер на тему кондиционеров

КопирайтингЗакрыт17 заявок213 просмотров
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Нужен копирайтер, для написания текстов для кондиционеров и по сервисному обслуживании.

Примеры текстов сброшу, может даже проще будет сделать рерайт.

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на страницу сервисов по 2000с., копировать список какие работы проводятся из сайта http://amiks-service.com.ua/

http://joxi.ru/brRK4WgcQJlq4m

Хочу знать цену от вас за 1к. символов.

6 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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