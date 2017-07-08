Копирайтер на тему кондиционеров

Перевод экспертного юридического заключения с русского на английский, 55 страниц
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Нужен копирайтер, для написания текстов для кондиционеров и по сервисному обслуживании.
Примеры текстов сброшу, может даже проще будет сделать рерайт.
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