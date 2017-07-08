Копирайтинг для проекта по инфобизнесу.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Будет несколько задач:
Задачи копирайтинг:
- Написание и рассылка цепочки сообщений для ВК (15-20 сообщений). Они будут небольшие. Пример: https://yadi.sk/i/mviADQt13KryDi
- Создание структуры и написание продающего текста для лендинга. 5-7 тысяч знаков.
- Написание 5-6 вариантов продающих промопостов для таргетинга в ВК.
- Цепочка писем до вебинара и после (продающих), всего 5-7 штук + шаблонные письма-напоминания с ссылками на вебинарную комнату.
Рерайтинг копирайтинг:
- Статьи для группы.
- Задания для марафона в Instagram и Вконтакте.
- Адаптация email писем под посты в соц. сетях. 5-7 продающих и разагревающих постов для ВК и Instagram. (Они будут практически одинаковые).
Мои комментарии по проекту: https://yadi.sk/d/bej49FhR3Ks2WF
Требования к исполнителю:
- Быть на связи на стадии реализации проекта с 10.07 по 30.07. Не целый день конечно, но и не пропадать без предупреждения на несколько дней.
- Желательно опыт в написании текстов в инфобизнес тематике: emai рассылки, лендигов и т.д.
- Оплата за проект в целом или за кило-знаки. Готов рассмотреть разные варианты. Но я буду рассматривать только адекватные и обоснованные предложения, так как буду активно помогать и участвовать в реализации, а не просто отдам вам все "под ключ" и забуду.
- Нужна не только ваша исполнительность, но и ваши мозги: идеи, инициатива и креатив.
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