Копирайтинг для проекта по инфобизнесу.

КопирайтингЗакрыт7 заявок146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Будет несколько задач:

Задачи копирайтинг:

- Написание и рассылка цепочки сообщений для ВК (15-20 сообщений). Они будут небольшие. Пример: https://yadi.sk/i/mviADQt13KryDi

- Создание структуры и написание продающего текста для лендинга. 5-7 тысяч знаков.

- Написание 5-6 вариантов продающих промопостов для таргетинга в ВК. 

- Цепочка писем до вебинара и после (продающих), всего 5-7 штук + шаблонные письма-напоминания с ссылками на вебинарную комнату.

Рерайтинг копирайтинг:

- Статьи для группы.

- Задания для марафона в Instagram и Вконтакте.

- Адаптация email писем под посты в соц. сетях. 5-7 продающих и разагревающих постов для ВК и Instagram. (Они будут практически одинаковые).

Мои комментарии по проекту:  https://yadi.sk/d/bej49FhR3Ks2WF

Требования к исполнителю:

- Быть на связи на стадии реализации проекта с 10.07 по 30.07.  Не целый день конечно, но и не пропадать без предупреждения на несколько дней.

- Желательно опыт в написании текстов в инфобизнес тематике: emai рассылки, лендигов и т.д.

- Оплата за проект в целом или за кило-знаки. Готов рассмотреть разные варианты. Но я буду рассматривать только адекватные и обоснованные предложения, так как буду активно помогать и участвовать в реализации, а не просто отдам вам все "под ключ" и забуду.

- Нужна не только ваша исполнительность, но и ваши мозги: идеи, инициатива и креатив. 

6 лет назад
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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