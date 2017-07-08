Скопировать отзыв в группу Вконтакте и написать комментарий

Добрый день Есть Новый ЛП http://lp.b0nn1e.com Есть старый ЛП https://magic-glance24.ru/ Нужно поправить текста, переписать частично на ваше усмотрение. Нужно чтобы текста продавали, конверсию лидов повысить и продажи. Плюсом будет если у вас опыт написания качественных, продающих текстов. Сроки, цены, когда начать ...