Будет несколько задач: [u] Задачи копирайтинг:[/u] - Написание и рассылка цепочки сообщений для ВК (15-20 сообщений). Они будут небольшие. Пример: [url=https://yadi.sk/i/mviADQt13KryDi]https://yadi.sk/i/mviADQt13KryDi[/url] - Создание структуры и написание продающего текста для лендинга. 5-7 тысяч знаков. - Написание 5-6 вариантов продающих промопостов для таргетинга ...
Скопировать отзыв в группу Вконтакте и написать комментарий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Даю текст отзыва и ссылку на сообщество. Пишите мне в сообщения адрес Вашей страницы Вк. Ваша страница должна быть реальной и оформленной. Пишете отзыв - сразу оплата 50 руб. Нужно несколько человек.
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