Написать статьи по игре CS 1.6

Приветствую!

Требуется написать контент для сайт по скачиванию сборок игры КС1.6.

- Нужно разбираться в теме (хотя бы играть в нее раньше)

- Писать без воды

- Разбираться в деталях и понимать их

Для каждой сборки есть исходники, по ним можно переписать.

Пример того что нужно написать cs16-go.ru/load/14-1-0-46

Примерный объем около 40тыс. символов.