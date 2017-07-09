Копирайтинг для ногтей

# 1 — $ 5

Меня зовут Олеся. Я владелица nail студии и сама мастер. Ищу человека, для написания продающих постов в Инстаграм, надеюсь на постоянное сотрудничество.

•С меня будет фото чаще всего маникюр педикюр, с вас текст.

•Особенность меня и моего салона - это крутые рисованные дизайны

•Люблю когда пишут с юмором легко не шаблонно.

•Скорее всего ищу девушку, которой знакома эта сфера, но конечно это не принципиально) если вам это интересно

*ниже фото, пожалуйста напишите хотя бы пару предложений, чтобы я смогла оценить смотрим ли мы в одном направлении)))

мой Инстаграмм для знакомства https://www.instagram.com/litvinovaolesya_/