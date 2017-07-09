Нужно написать ТЗ на разработку helpdesk'a.

Нужно изучить существующие системы helpdesk, обратить внимание на интересные функции и после согласования со мной добавлять или не добавлять их в ТЗ.

Тз должно быть понятно и написано для людей, обязательно наличие прототипов готового продукта и каких либо иллюстраций.

Указывайте в предложении приблизительные сроки на ознакомление с существующими предложения + срок составления тз и ориентировочную стоимость работы.