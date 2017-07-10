Статья схема посадки яблонь.

КопирайтингЗакрыт4 заявки166 просмотров
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Необходимо написать статью описывающую возможные схемы посадки яблонь в зависимости от сорта (вида).  Размер статьи 5000 символов. Цена за символ с учётом пробелов 0,08 грн. (0,16 руб). Просьба откликаться авторов разбирающихся в тематики.

6 лет назад
MCX
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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