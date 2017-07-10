Написать текст 2к. симв. стальные листы

Меня зовут Олеся. Я владелица nail студии и сама мастер. Ищу человека, для написания продающих постов в Инстаграм, надеюсь на постоянное сотрудничество. •С меня будет фото чаще всего маникюр педикюр, с вас текст. •Особенность меня ...