Написание текстов

КопирайтингЗакрыт15 заявок218 просмотров
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Нужно написать 15-20 статей, объемом от 4000 до 12000 символов. Пример ТЗ прикрепляю. Пишите свою цену.

6 лет назад
jimmy_2
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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