Здравствуйте! Нужна статья на строительную тематику. Основные требования к копирайтеру: - опыт в написании статей на строительную тему, понимание вопросов строительства (технологии закладки фундамента, типы перекрытий, техники кладки кирпича и пр.), т.к. нужны качественные статьи! - понимание основ SEO ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для качественного написания статей требуется сотрудник. По итогам возможно
длительное сотрудничество.
Требования к материалу:
статья 1000 символов без пробелов каждая;
2 вхождения ключевой фразы в тексте статьи;
заголовок, содержащий ключевую фразу, обязательно (кол-во символов заголовка не
входит в 1000 символов статьи);
краткое описание (1-2 предложения), содержащее ключевую фразу, обязательно
(кол-во символов описания не входит в 1000 символов статьи);
уникальность не менее 95% по Etxt;
оплата – 40 руб./1000 сбп.
Требования к кандидату:
1. Ответственность.
2. Аккуратность.
3. Грамотность.
4. Внимательность.
5. Доступная связь – СРАЗУ в заявке указывайте СКАЙП, и будьте онлайн.
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