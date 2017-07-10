Необходимо созадть 20 несложных кулинарных рецептов.

Суть задачи такая:Для проекта "Жидкие Специи" нужны 20 рецептов для наполнения сайта. Продукт универсальный и может быть широко использован в кулинарии (сайт продукта: https://alberto-croozo.com/ ) . По идее, задача не сложная, особенно, если у вас уже есть какая-то база. Размер рецепта может быть разным, но не менее 750-800 символов.По оплате пока ориентир 1 рецепт = 0,6 доллар.С уважением, Александр.