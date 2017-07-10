Необходимо созадть 20 несложных кулинарных рецептов.

Добрый день!Необходимо написать статью, вместе с фото (фото только ссылки) на тему "Грудное вскармливание" объем стать и 25 000 - 30 000 збп. Правила написания, можете посмотреть по [url=https://docs.google.com/document/d/1owWrDi1omL6jzODNlosoI4ldOOP0PNMKOHzwvbAb7mA/edit?usp=sharing]ссылке[/url].
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Суть задачи такая:Для проекта "Жидкие Специи" нужны 20 рецептов для наполнения сайта. Продукт универсальный и может быть широко использован в кулинарии (сайт продукта: https://alberto-croozo.com/ ) . По идее, задача не сложная, особенно, если у вас уже есть какая-то база. Размер рецепта может быть разным, но не менее 750-800 символов.По оплате пока ориентир 1 рецепт = 0,6 доллар.С уважением, Александр.
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