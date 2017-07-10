Написание обзоров

Требуется большое количество текстов-обзоров объектов недвижимости (жилых комплексов, комплексов с апартаментами, компаний и др.). Объемы очень большие.

Требования к кандидатам:

- грамотность и внимательность прежде всего;

- ответственность;

- исполнительность, внимательное отношение к срокам;

- умение работать с большими объемами информации. Для Вас не должно быть

проблемой писать 15-20 тысяч знаков без пробелов ежедневно.

- иметь навыки поиска информации в интернете.

Требования к текстам:

- Уникальность 97-100%;

- Четкое следование ТЗ.

Прошу заметить что это не вакансия, а сдельная работа, на долгосрочной основе

Оплата:

- Оплата 70 руб. за 1000 знаков без пробелов. Выплачивается один раз в неделю

В отклике прошу указать:

1. Фамилию, имя.

2. Возраст.

3. Город проживания.

4. Е-майл, Скайп.

5. Почему Вы решили, что именно Вы будете лучшей кандидатурой на эту должность?

6. Опыт работы (где работали, какие обязанности выполняли)

7. Сколько знаков без пробелов способны писать в день?