Необходимо написать 8 текстов для сайта транспортной компании БалкТранс ([url=http://bulk-trans.ru]bulk-trans.ru[/url]). Требования к текстам указаны в ТЗ, которое находится в приложении к заказу. Также в приложении справочная информация о деятельности компании. Общий объем задания - 23 000 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придумать адрес сайта в зоне .com
Он должен быть:
1. не занят
2. в зоне com
3. иметь слово job в названии
Нельзя:
- дефисы
- цифры
- предлоги
Цена 1000 рублей
Проверяют на занятость обычно тут reg.ru/domain/new
Отмечайтесь, кто готов взяться
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