Копирайт на тему Автомобильные грузоперевозки (8 текстов)

$38
КопирайтингЗавершен5 заявок153 просмотра
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Необходимо написать 8 текстов для сайта транспортной компании БалкТранс (bulk-trans.ru). Требования к текстам указаны в ТЗ, которое находится в приложении к заказу. Также в приложении справочная информация о деятельности компании.

Общий объем задания - 23 000 знаков. Оплата 100 руб за 1 000 символов.

6 лет назад
Borrr
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 лет назад
$39
15 дней
Работали с Ольгой во второй раз, и, как и в первый, все замечательно - работа была выполнена качественно и в срок, никаких нареканий!
Благодарю Сергей за доверие и интересный проект! Рекомендую, как позитивного, доброжелательного, приятного в общении и крайне ответственного заказчика. Буду рада поработать с вами еще!
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