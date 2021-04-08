"Успех моя привычка"
Я являюсь профессиональным FRONT-END разработчиком и UI / UX дизайнером с опытом работы более 4-х лет. Учитываю все пожелания своих клиентов и всегда стараюсь довести результат до идеального, на связи практически 24/7 и работаю без выходных. Готов сделать вам как полноценный сайт по ключ, так и уникальный дизайн / верстку вашего проекта.
Всегда предлагаю множество решений по тому или иному вопросу, касающегося нашего с вами проекта и довожу до результата. В работе ценю адекватность, честность и самоотдачу.
Обращаясь ко мне, можете быть на все 150% уверены, что скоро вы станете счастливым обладателем уникального онлайн-проекта, который будет приносить вам немалые деньги.
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Портфолио
- Дизайн главной страницы сайта "ЧЁТКИЙ БУРГЕР"55 просмотров
- Дизайн главной страницы для сайта "Эпидемии РФ"55 просмотров
- Дизайн главной страницы сайта "Кальянной"57 просмотров
- Дизайн главной страницы для "SPA-Салона"50 просмотров
- Дизайн главной страницы для "Модельного агенства"45 просмотров
- Дизайн главной страницы "Parfume Shop"45 просмотров
- Дизайн + Верстка главной страницы для "SMM.UA"39 просмотров
- Дизайн + Верстка страницы для SMM.UA "Проекты"33 просмотра
- Верстка файлового хранилища "Mounder"36 просмотров
- Верстка сайта "Makxoot"45 просмотров
- Верстка сайта Delivery компании "DHL"95 просмотров