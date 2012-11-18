Разработка Web-сайтов

Индивидуальный подход к каждому заказчику. Берусь за проект только если уверен, что смогу довести его до конца. Учитываю все пожелания и просьбы.

------------------------------------------------------------------------------------------ ----------

Перечень услуг:

- Разработка веб-приложений любого уровня

- Разроботка проектов с нуля

- Разработка систем управления сайтом

- Разработка прикладных программ к веб приложениям

------------------------------------------------------------------------------------------ ----------

Используемые веб-технологии: PHP, MySQL, Ajax, JavaScript, XML, XHTML/HTML/CSS, Objective-C, C#