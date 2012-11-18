Разработка Web-сайтов
Индивидуальный подход к каждому заказчику. Берусь за проект только если уверен, что смогу довести его до конца. Учитываю все пожелания и просьбы.
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Перечень услуг:
- Разработка веб-приложений любого уровня
- Разроботка проектов с нуля
- Разработка систем управления сайтом
- Разработка прикладных программ к веб приложениям
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Используемые веб-технологии: PHP, MySQL, Ajax, JavaScript, XML, XHTML/HTML/CSS, Objective-C, C#
Портфолио
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