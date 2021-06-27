Художник-дизайнер интерьера

Здравствуйте. Меня зовут Кирилл и я художник-дизайнер интерьера. Выполняю дизайн-проекты интерьеров любой сложности на высоком профессиональном уровне. Будь то проект дома, квартиры, салона красоты, караоке, кальян-бара, или офиса. А так же любых других объектов (дизайн химчистки, дизайн таунхауса, дизайн отеля, дизайн ночного клуба и т. Д. ). Работаю в разных стилях: от классики, борокко до лофта, индустриального и т. Д.

В полный дизайн-проект входит:

✔ Полный комплект рабочей документации

✔ 3-D визуализация или дизайн борд

✔ Подбор материалов и мебели

✔Авторский надзор: да

✔Подбор строителей: да

Мне удается проникнуться идеей заказчика, поэтому со мной легко и приятно работать.

Звоните, пишите, с удовольствием отвечу на любые интересующие вас вопросы, также расскажу все плюсы работы со мной, а так же подробнее расскажу, что такое дизайн-проект, для чего он необходим и что в него входит. Буду рад работать с вами!

Мои услуги:

Ландшафтный дизайн, дизайн квартиры, дизайн апартаментов, дизайн коттеджей, дизайн кафе, дизайн магазина, дизайн дома, дизайн интерьеров, дизайн проект офиса, дизайн комнаты, дизайн ванной, дизайн проект, дизайн спальни, спальня дизайн, проект квартиры, интерьеры квартир, кухня интерьер, кухня дизайн, дизайн гостиной, магазин дизайн, квартира ремонт, проект дома, дизайн интерьера, дизайн студия, квартира дизайн проект, дом дизайн, дизайнер интерьера, дизайн ванной, авторский надзор

Современный дизайн интерьера, классический интерьер, скандинавский стиль, неоклассика, артдеко, стиль прованс, лофт, парижский стиль, хайтек, гранж и т. Д.